雪と氷の祭典、第25回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心にイタリア国内4カ所で同時に開会式を行い、開幕した。開会式は、ミラノらしい最先端のファッションと演出、そして音楽に彩られた。【日本】アシックス国旗の赤色を基調に、伝統的な流水文様のグラフィックも【イタリア】エンポリオ・アルマーニ灰色を基調に、袖と裾には国旗と