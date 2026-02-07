◇ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート団体（2026年2月6日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケート団体は8日に最終日を迎える。初日6日の女子ショートプログラム（SP）では、今季で引退する坂本花織（25＝シスメックス）が今季世界最高となる78・88点をマーク。悲願の金メダルを狙う日本に勢いをもたらした。過去に団体フル回転した上で個人戦金メダルを獲得したシングル選手の例はないが、フリーも