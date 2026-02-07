ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカが、ロシアとウクライナに6月までの戦闘終結を求めていると明らかにしました。AP通信などによりますと、ゼレンスキー大統領は6日、ウクライナなどの一部メディアとの記者会見で、アメリカがロシアとウクライナに対し、6月までに戦闘を終わらせるよう求めていると明らかにしました。ゼレンスキー氏はアメリカが「戦闘終結に至る明確なスケジュールの作成を求めている」と述べ、この期限