◆ミラノ五輪▽スピードスケート（７日、ミラノ・スピードスケート競技場）今大会のスピードスケート最初の種目となる女子３０００メートルが行われ、堀川桃香（富士急）は４分８秒３２で１８位だった。中盤からラップタイムを落とし、結果につなげられず。滑り終えた堀川は「イタリアに来てから調子が良い感じに上がってきていたので、すごく悔しいです。この悔しい思いは、今日までで最後にして、明日からはしっかり切り替え