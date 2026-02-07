◇ドイツ1部第21節マインツ2ー0アウクスブルク（2026年2月7日マインツ）ドイツ1部マインツのサッカー日本代表MF佐野海舟（25）は7日、本拠アウクスブルク戦に先発フル出場。豊富な運動量と1対1の強さを発揮し、2ー0の勝利に貢献。チームは3連勝を飾り、降格圏を脱出した。また、負傷離脱しているMF川崎颯太（24）は引き続きメンバー外だった。試合は前半8分、PKのチャンスをMFアミリが確実に決め先制。3戦連発でチームト