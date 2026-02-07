気象台は、午前1時25分に、大雪警報をむつ市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】青森県・むつ市に発表 8日01:25時点下北では、8日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□なだれ注意報9日にかけて注意■弘前市□なだれ注意報9日にかけて注意■八戸市□なだれ注意報9日にかけて注意■黒石市□なだれ注意報9日にかけて注意■五所川原市□なだれ注意報9日にかけて注意■十和