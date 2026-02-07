衆議院選挙の選挙戦最終日の7日、与野党の党首は、各地で街頭に立ち、最後の訴えを行いました。自民党・高市総裁：一緒に日本の未来をつくっていきましょう。次の世代も、ああ日本は安全だ、安心だ豊かだって思える日本をつくっていきましょう。中道改革連合・野田共同代表：民主主義を後退させないためにも、平和な国を将来世代に残すためにも、豊かさを分かち合える国にするためにも、中道に力を貸していただきたい。日本維新の