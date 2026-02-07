「ミラノ・コルティナオリンピック」で、メダル獲得が期待されるモーグルの堀島行真選手の地元に、応援のメッセージボードが設置されています。 【写真を見る】モーグル堀島行真選手の地元にメッセージボード岐阜・池田町の道の駅駅長「本人も見てくれているので、ぜひメッセージを書きに来て」 フリースタイルスキーモーグルの堀島行真選手は、2022年の北京オリ