気象台は、午前1時7分に、大雪警報を砺波市、南砺市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】富山県・砺波市、南砺市に発表 8日01:07時点富山県では、8日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■魚津市□大雪警報積雪8日昼前にかけて警戒・平地6時間最大降雪量25cm■滑川市□大雪警報積雪8日昼前にかけて警戒・平地6時間最大降雪量25cm■黒部市□大雪警報積雪8日昼前にかけて