ボートレース若松の「ニッカン・コム杯」が８日に開幕する。小柳勝希（１９＝佐賀）は１３６期養成所チャンプが当地２回目の参戦。前検は強風の影響でタイム測定のみ行われ「ペラはそのまま。回転は足りていない感じはした。そこまで悪いという感じではないけど、まだはっきりは分からない」と正味の評価は持ち越し。２節前の児島で待望の初１着を挙げたばかり。「本当にやっとできたという感じでした」と感慨深げに振り返る