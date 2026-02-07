ボートレース宮島の「第１５回やまだ屋『桐葉菓』杯」は７日、準優勝戦が行われた。下寺秀和（３３＝広島）は今節序盤、機力不足に苦しんだが、準優１０Ｒで２コースから差し切りに成功。優出切符を手に入れた。「何とかですね。足は準優が一番良かった。優勝戦もこれをベースに行きます。スリット付近でいい人はいるけど、ついていけるくらいにはなっている。序盤を考えたら、上積みはできていると思う」とホッとした様子。地