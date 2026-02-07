ボートレース徳山の「スポーツ報知杯争奪戦」は７日、予選最終日となる４日目が行われた山田亮太（４６＝東京）が予選を７位で通過。４日目は３、５コースから２着２本にまとめた。「ペラを叩き変えてターン回りは良かったけど、伸びが少し落ちた。一度パンチを求める調整をして、良くなさそうなら４日目の状態に戻す」とエース７４号機は上積みの余地ありだ。若林兄弟（樹蘭＆麗）に島崎丈一朗、植木美帆と４人の弟子を抱