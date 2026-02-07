元ＳＭＡＰで俳優の木村拓哉が、７日放送の「タイムレスマン」（フジテレビ系）に出演。?かわいがりたい後輩?を明かした。「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の橋本将生から「かわいがりたくなる後輩ってどんな後輩ですか？」と質問を受けると、木村は「芯がある（人）」と回答。後輩の番組やドラマ、映画などを目にして「その人本人が、挑んでる感がこっちにも伝わってくるというか。挑みながらも、きっと水面下でもがいているんだろうなっ