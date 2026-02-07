プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「魚介のクリーム茶碗蒸し」 「余ったミートソースもOK！炊き込みご飯にアレンジ」 「カブとアボカドのサラダ」 の全3品。 リッチな茶碗蒸しとミートソースを使った炊き込みご飯に、シンプルなサラダを添えた洋食メニュー。【主菜】魚介のクリーム茶碗蒸し 魚介の風味を閉じ込めた洋風茶碗蒸し。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：365Kcal