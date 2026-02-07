スノーボード女子パラレル大回転の三木つばき選手が現地7日、試合前最後の公式練習を終え、意気込みを語りました。まずコンディションについて聞かれた三木選手は「大きなケガも病気もなく明日を迎えられる。この調子をキープしていきたい」と述べ、目標については「今やっていることをしっかり6本まとめ切ることが目標。ミスは必ずあるスポーツなので、いかにそれをなくしていくか、自分のやりたいことがどれだけ出せるかが勝負。