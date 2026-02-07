ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボードは男子ビッグエア決勝が７日夜（日本時間８日未明）に行われる。５日の予選を経て決勝には上位１２選手が進出。日本勢は、世界初の６回転半の成功者で「スピンマスター」の異名を取る荻原大翔（ひろと）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が予選１位、木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）が３位、長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が５位、木俣椋真（ヤマゼン）が１０位で通過