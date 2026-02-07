フィギュアスケート女子１８年平昌五輪金メダリストのアリーナ・ザギトワ（２３）が７日、自身のインスタグラムを更新。ピンクのタイトなセパレートウエア姿で雑誌の表紙を飾ったようすなどを投稿した。近影の投稿ではスリムになった姿に「一瞬誰か分からなかった」、「体調崩してない？」と心配の声が上がっているザギトワ。今回の姿に、コメント欄やＳＮＳなどでは「なんて美しいの！」、「ただ完璧」、「クールなスタイル」