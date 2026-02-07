ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子3000メートルが7日（日本時間8日）に行われた。今大会から同競技でドローン撮影が導入され、臨場感あふれる映像にファンも驚きの声を上げた。夢のリンクを滑走する選手を、これまでの大会では見られなかったアングルで追う。ミラノではドローン撮影が導入されたという。中継のNHKで解説を務めたスピードスケート女子の金メダリスト・高木菜那さんは、「