きょうは衆院選の投票日ですが、東京23区ではきょう夕方にかけて5センチの雪が降ると予想されています。こちらは午後11時ごろの東京・立川市内の映像。雪が積もり始めています。関東各地では朝から断続的に雪が降っていますが、午後9時すぎごろには東京・練馬区内の3000軒あまりで停電が発生し、信号が消えました。停電はおよそ2時間後に復旧、東京電力は雪との関連など原因を調べています。きょう午後6時までの24時間に多いところ