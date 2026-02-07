チェルシーでプレイするアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデス（25）はクラブレジェンドであるフランク・ランパードのような存在になりたいと考えているようだ。2023年1月よりチェルシーでプレイするエンソは加入直後からチームの中心的存役割を担い、リーダー的存在として君臨している。そんな同選手は今シーズン、得点力が向上しており、ここまで公式戦36試合で11ゴール4アシストを記録。昨シーズンが公式戦53試合で9ゴール1