静岡県で早春の伊豆半島の一大イベント、恒例の「河津桜まつり」が始まりました。地元の中学生「全国からもたくさん来てくれて、周りの人たちを呼ぶような魅力がたくさんあってきれい」河津桜は、静岡県の伊豆に春の訪れを告げる早咲きの桜として知られ、鮮やかなピンク色の花が特徴です。関係者を集めた7日の開会式では、伊豆の踊子と学生に扮（ふん）した地元の中学生が開会を宣言しました。河津桜まつり実行委員会・関圭宏委員