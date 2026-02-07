第８回中国国際輸入博覧会の技術機器展示エリアにあるドイツ機械大手シーメンスのブースで人工知能（ＡＩ）と交流する来場者。（２０２５年１１月６日撮影、上海＝新華社記者／樊雨晴）【新華社ベルリン2月7日】ドイツ経済研究所（DIW）はこのほど発表した報告書で、世界の投資構造が静かに変化した2025年に、ドイツ企業は視線を中国市場に向けたと明らかにした。ドイツの25年の対中投資が前年比50％以上増えたのは、世界の貿易