混合ダブルス1次リーグ、カナダ戦に勝利し、ガッツポーズする英国ペア＝7日、コルティナダンペッツォ（ロイター＝共同）7日のカーリング混合ダブルスの1次リーグで英国がカナダに7―5、米国に6―4で競り勝ち、唯一負けなしの7連勝で4強入りを決めた。米国は初黒星で4勝1敗。スウェーデンはスイスを13―7で下し、前回覇者のイタリアを9―4で破って4勝3敗と白星が先行した。イタリアは3勝2敗。チェコは韓国を下して初勝利を挙げ