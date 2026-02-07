アメリカメディアは、中国の最高人民法院が、カナダ人に対する死刑判決を取り消したと報じました。これまで冷え込んでいた中国とカナダの関係が改善に向かっていることが背景にある可能性もあります。ニューヨーク・タイムズは6日、中国の最高人民法院が、カナダ国籍のロバート・シェレンバーグ被告に対する死刑判決を取り消したと報じました。今後、再審理が行われる見通しですが、再び死刑判決が出る可能性は低いということです