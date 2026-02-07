【ナース漫画】「摂食障害と心のケア」01【漫画】本編を読む幼少期から絵を描くことが大好きで、漫画家として活動中のアヤさん。現在は看護師・看護学生向けの総合WEBメディア「ナース専科」にて、看護師から寄せられたエピソードをもとにした漫画を連載している。今回は、公開されているなかから『摂食障害と心のケア』を紹介するとともに、著者に摂食障害に対する思いを聞いた。020304■体重30キロ未満、心停止の過去看護師8年目