「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子３０００ｍ」（７日、ミラノ・スピードスケート競技場）ＮＨＫの中継では１８年平昌五輪女子チームパシュート金メダルメンバーの菊池彩花さん（３８）がスタジオゲスト出演。五輪後の引退から８年、その姿が反響を呼んだ。引退後はバンクーバー五輪銀メダリストの長島圭一郎氏と結婚し、２人の男児のママでもある。この日はメガネ姿で、白のシャツに華やかな黄色いカーディガ