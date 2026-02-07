節約したい日こそ、満足感のあるおかずが食べたい。鶏胸肉×ブロッコリー×もやしの組み合わせなら、安くてヘルシー、しかもボリュームも十分です。1人分262kcalと低カロリーながら、蒸し焼きにしてふっくら仕上げた鶏肉と野菜ににんにくみそのコクをまとわせれば、香りと味でご飯がすすむ！この味、定番にしたくなります。『鶏肉とブロッコリーのにんにくみそ炒め』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉（皮なし）……1枚（約250g） ブ