アルペンスキー男子滑降でレースを終え、舌を出すマルコ・オーデルマット＝7日、ボルミオ（ロイター＝共同）五輪のアルペンスキー男子滑降で7日、昨季までワールドカップ（W杯）の種目別を2連覇し、今季も首位に立つオーデルマットは4位。「最悪の順位だ」と肩を落とした。安定したコース取りで無駄なく滑りきり「出来には満足だった。どこで失敗したのか分からない」と首をかしげた。五輪連覇を狙う大回転など複数種目で優勝