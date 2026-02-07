【プレミアリーグ第25節】(オールド トラフォード)マンチェスター・U 2-0(前半1-0)トッテナム<得点者>[マ]ブライアン・ムベウモ(38分)、ブルーノ・フェルナンデス(81分)<退場>[ト]クリスティアン・ロメロ(29分)<警告>[マ]アマド・ディアロ(45分)[ト]デスティニー・ウドジェ(27分)、ジョアン・パリーニャ(70分)、トーマス・フランク(70分)観衆:73,985人