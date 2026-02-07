[2.7 ラ・リーガ第23節](カンプ・ノウ)※24:15開始<出場メンバー>[バルセロナ]先発GK 13 ジョアン・ガルシアDF 3 アレックス・バルデDF 5 パウ・クバルシDF 23 ジュール・クンデDF 24 エリック・ガルシアMF 16 フェルミン・ロペスMF 17 マルク・カサドMF 20 ダニ・オルモFW 9 ロベルト・レバンドフスキFW 10 ラミネ・ヤマルFW 14 マーカス・ラッシュフォード控えGK 25 ボイチェフ・シュチェスニーGK 31 ディエゴ・コッヘンDF