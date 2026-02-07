[2.7 プレミアリーグ第25節](モリニュー・スタジアム)※24:00開始<出場メンバー>[ウォルバーハンプトン]先発GK 1 ジョゼ・サDF 2 マット・ドハーティDF 3 ウーゴ・ブエノDF 4 サンティアゴ・ブエノDF 15 ジェルソン・モスケラMF 8 ジョアン・ゴメスMF 9 アダム・アームストロングMF 11 ファン・ヒチャンMF 36 マテウス・マネMF 47 アンジェル・ゴメスFW 14 トル・アロコダレ控えGK 31 サム・ジョンストンDF 6 ダビド・メラー