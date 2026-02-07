ミラノ・コルティナオリンピックは７日、アイスホッケー女子１次リーグＢ組の試合があり、日本はドイツに２―５で敗れ、１勝１敗となった。第２ピリオドまでに０―５と大量リードを許し、第２ピリオド終盤にＦＷ三浦芽依（トヨタシグナス）とＦＷ輪島夢叶（道路建設）が立て続けにシュートを決めたが、反撃も及ばなかった。４年前は、立つことがかなわなかった五輪のリンク。日本（スマイルジャパン）の２３歳、輪島が初の大舞