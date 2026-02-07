女優・浅野温子が７日、東京・足立区の「ギャラクシティ西新井文化ホール」でライフワークの“よみ語り”を披露した。この日の出しものは「ジャパンフェスタｉｎＡＤＡＣＨＩ２０２６インクルーシブあくしょん！第三弾『浅野温子よみ語り』曽祖母（ひいばあ）の推し活ものがたり〜明治時代にひとっ飛び！その恋、応援します〜」。主人公の少女が、大好きな１００歳超えの曽祖母（ひいばあ）の“推し活”を後押しするた