ROYと防除研究所は、2026年1月29日付で業務提携を締結しました。防除分野で20年以上の実績を持つ防除研究所の専門技術と、一級建築士による建築構造の知見を有するROYの技術力を組み合わせることで、害虫・害獣被害の再発防止や、建物の構造を踏まえたより適切な施工体制の構築を目指します。 ROY＆防除研究所「業務提携」 提携日：2026年1月29日対応地域：日本全国（一部地域を除く） 防除と建築の両面から住環境