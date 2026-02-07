現代アーティスト池田真優が、国家戦略の鍵となる新素材を開発した企業との共創により、ダボス会議やAPEC会議でも注目を集めた世界初の投資モデル「作品が売れるほど、人の命が救われる」を創出しました。このモデルは、アートを起点に国家戦略素材、資本、医療支援、雇用創出を結び付ける循環型の仕組みです。作品の販売が進むほど、医療研究や途上国支援が拡大し、同時に産業基盤の強化にもつながります。 現代アーティスト