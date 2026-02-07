ホロニックが運営する、明石海峡大橋を間近に望むホテル セトレ神戸・舞子が、2026年3月6日(金)にリニューアルオープンします。2005年の開業以来初となる全面改装により、客室、ガーデン、チャペル、会食会場、ロビーまで、ホテル全体がひとつの体験の場として生まれ変わります。 ホロニック「ホテル セトレ神戸・舞子」  リニューアル日：2026年3月6日(金)所在地：兵庫県神戸市垂水区海岸通11-1電話番号：078-708-