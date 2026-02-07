東急エージェンシーは、2027年度新卒採用サイトをオープンしました。「キミという傑作を、育てよう」をテーマに、若手社員が中心となって漫画コンテンツを企画・制作しています。 東急エージェンシー「2027年度新卒採用サイト」 新卒採用サイトURL：https://recruit-tokyu-agc.co.jp/2027/ 東急エージェンシーは、経営戦略を実現する基盤として「人材」を重点的に位置づけ、HRXを推進しています。新卒採用に