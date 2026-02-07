国際スケート連盟のイベントに参加し「ラブブ」と写真を撮る荒川静香さん＝7日、ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケート女子で2006年トリノ冬季五輪金メダルの荒川静香さんが7日、国際スケート連盟（ISU）がミラノに設けたブースのオープニングイベントにゲストとして参加した。欧州初上陸という世界的な人気キャラクター「ラブブ」との共演が実現し、記念撮影する姿も見られた。ISUによると、五輪期間中に選手や関係