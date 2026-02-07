■第12回アジア室内陸上競技選手権大会2日目（6〜8日、中国・天津）アジア室内陸上日本代表【一覧】アジア室内陸上の2日目が7日に行われ、男子3000mで塩尻和也（29、富士通）が7分53秒87で優勝した。また女子3000mでも田中希実（26、New Balance）が8分48秒22で2位に入り前日の1500mの優勝に続き連日の表彰台となった。※写真は前日の1500mで優勝した田中選手【日本選手2日目の結果】◆男子400m4位佐藤風雅47秒84◆男子300