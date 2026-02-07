最初の収録でメンバー全員450回の腹筋に挑んだ際、達成を諦めなかった菊池風磨が見せた意地。その帰り際に残した「死んでも成功させたいんで」という言葉が象徴するように、番組は“本気”で積み重ねてきた。ついにGP(ゴールデン・プライム)帯という舞台へ――。アイドルグループ・timeleszが出演するフジテレビ系バラエティ番組『タイムレスマン』が、4月から金曜22時台に昇格することが7日、発表された。30分番組から1時間番組に