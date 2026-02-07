【Amazonセール：HOVERAir ドローン セール】 セール期間：2月8日～2月15日23時59分まで Amazonにて、HOVERAir ドローン「X1 Smart」が特別価格で販売されている。セール期間は2月15日23時59分まで。 本商品は、99gの小型ドローンで、免許や資格なしでも操作が可能。最大飛行高度: 俯瞰モードで15m、その他の飛行モードで10m、