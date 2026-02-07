◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日フリースタイルスキー（2026年2月7日リビーニョ・スノーパーク）フリースタイルスキー女子スロープスタイル予選が行われ、五輪初出場の古賀結那（23＝城北信用金庫）は18位にとどまり、上位12人による9日の決勝へ進めなかった。2度目出場の近藤心音（22＝オリエンタルバイオ）は棄権。1位はスイスのマチルド・グレモー、前回女王の谷愛凌（22＝中国、アイリーン・グー）は2位につけた