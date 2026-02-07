8日は、上空の強い寒気の影響で日本海側を中心に広い範囲で大雪となりそうです。関東の平野部でも雪の積もるおそれがあり、注意が必要です。8日は一段と強い寒気が流れ込み、日本海側を中心に、普段、雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がありそうです。夕方までの予想降雪量は、北陸で80センチ、近畿・中国地方で70センチ、北海道と東北で50センチなどとなっています。山陰や近畿北部では、発達した雪雲がかかって、短時間で積雪