アイドルグループ「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の松島聡が、７日放送の「タイムレスマン」（フジテレビ系）に出演。?おにぎり愛?を語った。松島は、大先輩の木村拓哉と対談し、「どちらのおにぎりが好きですか？」と質問。というのも「コンビニのおにぎりで、しなしなの海苔とパリパリの海苔のどちらが好きか」が聞きたかったのだそう。松島は、おにぎりを家でも自分で握って食べるといい、さらに「海外に行った時も和食がないと絶対