1982（昭和57）年2月8日未明、東京・永田町のホテルニュージャパン9階客室から出火。窓から飛び降りるなどして33人が死亡、29人が負傷した。横井英樹社長は拡声器を手に大惨事をわびつつも、防火対策不備についての責任を回避したが、業務上過失致死傷罪で93年に禁錮3年が確定した。98年、85歳で死去。