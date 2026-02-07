衆議院選挙はきょう（8日）、投開票を迎えます。高市総理が自身の“信任選挙”と位置づける中、有権者はどのような審判を下すのでしょうか。衆議院選挙は、12日間の選挙戦を終え、きょう投開票がおこなわれます。高市総理が自身の“信任選挙”と位置づける中、▼消費税の減税や▼安全保障政策などが争点となりました。総務省によりますと、おとといまでに、期日前投票を済ませた人は全国でおよそ2080万人で、2年前、前回の同じ時期