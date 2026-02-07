アメリカ・ロサンゼルスに移住して1年のゆりやんレトリィバァさんの今に密着します。ロサンゼルスでの暮らしや見据える未来は？愛車で生活拠点をドライブし、自らお金を払いネタを披露する日常。我慢していた感情が溢れ出る…涙の理由とは。