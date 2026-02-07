◆ミラノ・コルティナ五輪▽アイスホッケー女子ドイツ５―２日本（７日、イタリア・ミラノ）【ミラノ（イタリア）７日＝富張萌黄】アイスホッケー女子日本代表のスマイルジャパン（世界ランク８位）は１次リーグ（Ｌ）Ｂ組第２戦でドイツ（同９位）に２―５で敗れ、今大会初黒星を喫した。開始わずか４４分で先制を許した。その後も悪い流れを断ち切れず、０―３で第１ピリオドを終えた。０―５から三浦芽依、輪島夢叶（ゆ