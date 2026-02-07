◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体戦【ミラノ（イタリア）７日＝大谷翔太】団体第２日、男子ショートプログラム（ＳＰ）に向けた公式練習が本番会場で行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が最終調整を行った。本番衣装で登場した日本男子のエース。ＳＰ「Ｉｗｉｓｈ（回想）」の曲をかけ、冒頭の４回転―３回転トウループの連続ジャンプ、続く４回転サルコーを着氷。最後のトリプルアクセル