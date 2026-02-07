半年間の特別大会となる明治安田J1百年構想リーグ開幕節が7日に行われ、FC東京と鹿島アントラーズが対戦。1−1で90分を終え、PK戦の末に勝利したFC東京が勝ち点2を獲得、敗れた鹿島は勝ち点1の獲得となった。左サイドバックで先発し、77分までプレーしたFC東京DF長友佑都は試合後、「もちろんまだまだ上げていかなければいけないというのはありますけど、いいボールも上がっていましたし、攻撃参加もかなりできていたかなと。